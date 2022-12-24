Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Кемерове

Пожар в частном доме престарелых в Кемерове, где погибли 20 человек, мог вспыхнуть по целому ряду причин, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что сгоревший в Кемерове нелегальный приют на протяжении трех лет принимал у себя бездомных жителей.

По данным портала, за день до происшествия в здании должны были подключать второй котел для отопления. Это могло стать одной из причин пожара.

Кроме того, в доме было печное отопление. Неправильная эксплуатация печи могла привести к возгоранию.

В экстренных службах пояснили, что третьей версией является неисправность электрооборудования или проводки, которая не выдержала напряжения.