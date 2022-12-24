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19 минут назад

Названы возможные причины пожара в частном доме престарелых в Кемерове

Илья Родин

Пожар в частном доме престарелых в Кемерове, где погибли 20 человек, мог вспыхнуть по целому ряду причин, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источники.

Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Кемерове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сгоревший в Кемерове нелегальный приют на протяжении трех лет принимал у себя бездомных жителей.

В МЧС рассказали о попытках инспекции сгоревшего в Кемерово приюта

По данным портала, за день до происшествия в здании должны были подключать второй котел для отопления. Это могло стать одной из причин пожара.

Кроме того, в доме было печное отопление. Неправильная эксплуатация печи могла привести к возгоранию.

В экстренных службах пояснили, что третьей версией является неисправность электрооборудования или проводки, которая не выдержала напряжения.

Напомним, что пожар произошел в ночь на 24 декабря в нелегальном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове.

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