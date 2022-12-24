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58 минут назад

В Челябинске во дворе дома ребенок нашел вскрытый цинковый гроб с данными умершего

Газета.Ru

В Челябинске рядом с мусорным контейнером, расположенном во дворе дома, 12-летний ребенок нашел цинковый гроб, на крышке которого написаны данные умершего, сообщает 74.RU.

В российском городе во дворе дома нашли вскрытый цинковый гроб
Фото: DepositphotosDepositphotos

Вечером 23 декабря 2022 года 12-летний мальчик пошел выбрасывать мусор и нашел вскрытый цинковый гроб во дворе своего дома. О своей находке он рассказал родителям. Уточняется, что ритуальных служб рядом нет. Местные жители считают, что гроб выбросил неизвестный из морга, который расположен примерно в квартале от мусорных контейнеров.

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На крышке гроба написаны данные умершего: его фамилия, имя, отчество и город.

Обстоятельства и причины необычной утилизации уточняются.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области сотрудники полиции обнаружили человека, который выбросил на помойку цинковые гробы.

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