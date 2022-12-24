В российском городе во дворе дома нашли вскрытый цинковый гроб

В Челябинске рядом с мусорным контейнером, расположенном во дворе дома, 12-летний ребенок нашел цинковый гроб, на крышке которого написаны данные умершего, сообщает 74.RU.

Вечером 23 декабря 2022 года 12-летний мальчик пошел выбрасывать мусор и нашел вскрытый цинковый гроб во дворе своего дома. О своей находке он рассказал родителям. Уточняется, что ритуальных служб рядом нет. Местные жители считают, что гроб выбросил неизвестный из морга, который расположен примерно в квартале от мусорных контейнеров.