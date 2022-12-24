Россиянин серьезно пострадал от взрыва петарды в Подмосковье

37-летний мужчина попал в подмосковную больницу после того, как получил серьезные травмы от взрыва петарды. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в деревне Грязь.

Фото: Мослента Мослента

«Мужчина попал в больницу с травмами лица и головы после взрыва петарды в Подмосковье», — сообщили в издании.

Стало известно, что в медучреждении у россиянина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваные раны носа и верхней губы, а также травмы глаз.