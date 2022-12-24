Российский студент ударил однокурсника ножом в шею в учебном корпусе

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента. Его подозревают в нанесении ножевого ранения однокурснику, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 23 декабря 2022 года на втором этаже учебного корпуса на улице Руставели 19-летний студент второго курса ударил своего однокурсника ножом в шею. На место происшествия приехала бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего. Медики диагностировали у него колото-резаную непроникающую рану левой околоушно-жевательной области с повреждением левой околоушной слюнной железы. Состояние пострадавшего оценили как средней степени тяжести.