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6 минут назад

В Санкт-Петербурге студент ударил однокурсника ножом в шею в учебном корпусе

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента. Его подозревают в нанесении ножевого ранения однокурснику, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российский студент ударил однокурсника ножом в шею в учебном корпусе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По предварительным данным, 23 декабря 2022 года на втором этаже учебного корпуса на улице Руставели 19-летний студент второго курса ударил своего однокурсника ножом в шею. На место происшествия приехала бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего. Медики диагностировали у него колото-резаную непроникающую рану левой околоушно-жевательной области с повреждением левой околоушной слюнной железы. Состояние пострадавшего оценили как средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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