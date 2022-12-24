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50 минут назад

В Липецке задержали мужчину, напавшего на прохожего с ножом

Газета.Ru

В Липецке задержали мужчину, которого подозревают в нападении на местного жителя и нанесении ему травм ножом, сообщает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.

В Липецке задержали мужчину, напавшего на прохожего с ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, вечером 23 декабря 2022 года на площади Мира у дома №4 в Липецке мужчина с ножом напал на прохожего. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, так как местный житель получил травму руки. Потерпевшего госпитализировали. Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина.

Ранее в Казани сотрудник шаурмичной напал на своего коллегу из-за неубранной после смены кухни. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего ножом в спину. Сотруднику шаурмичной потребовалась госпитализация.

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