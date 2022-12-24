По его словам, задержанный осуществлял сбор данных о местах дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России, а также сведений в отношении чиновников взятых под контроль городских и районных администраций.

23 декабря сообщалось, что следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже против шести россиян за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Расследования ведутся по двум статьям УК РФ: 275 («Государственная измена в форме оказания помощи представителям иностранного государства») и 276 («Шпионаж»). По ходатайству следствия они арестованы.