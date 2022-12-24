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1 час назад

Опубликовано видео задержания готовившего теракты бывшего боевика «Азова»

Lenta.ruиещё 1

Спецслужбы Луганской народной республики (ЛНР) задержали бывшего боевика украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Соответствующее видео опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, задержанный осуществлял сбор данных о местах дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России, а также сведений в отношении чиновников взятых под контроль городских и районных администраций.

В ЛНР задержали готовившего теракты бывшего боевика «Азова»

23 декабря сообщалось, что следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже против шести россиян за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Расследования ведутся по двум статьям УК РФ: 275 («Государственная измена в форме оказания помощи представителям иностранного государства») и 276 («Шпионаж»). По ходатайству следствия они арестованы.

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