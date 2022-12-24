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18 минут назад

Источник: Спецслужбы задержали в ЛНР готовившего теракт экс-боевика «Азова»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Спецслужбы задержали в Луганской народной республике бывшего боевика украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал осуществление терактов на территории ЛНР, сообщил источник.

В ЛНР задержали готовившего теракты бывшего боевика «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника РИА «Новости», бывший военнослужащий собирал сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также данные о чиновниках городских и районных администраций освобожденных в ходе СВО территорий ЛНР.

Он уточнил, что задержанный проживал на данный момент на территории республики и планировал ряд террористических актов в ЛНР.

При задержании у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство, в составе которого находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования. Взрывотехники уничтожили устройство на месте.

Накануне сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили в населенном пункте Светличное два схрона для украинских диверсантов, планировавших теракты на территории Луганской народной республики.

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