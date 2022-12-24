В МЧС рассказали о попытках инспекции сгоревшего в Кемерово приюта

МЧС добивалось внеплановой инспекции социального приюта в Кемерово , где при пожаре погибли 20 человек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В МЧС пояснили, что такие объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска. В связи с этим прокуратура включила его в план проверок на 2023 год. В декабре Госпожнадзор инициировал инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря.