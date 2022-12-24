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1 час назад

В МЧС рассказали о попытках инспекции сгоревшего в Кемерово приюта

Lenta.ru

МЧС добивалось внеплановой инспекции социального приюта в Кемерово, где при пожаре погибли 20 человек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В МЧС рассказали о попытках инспекции сгоревшего в Кемерово приюта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МЧС пояснили, что такие объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска. В связи с этим прокуратура включила его в план проверок на 2023 год. В декабре Госпожнадзор инициировал инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря.

«Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица», — добавили там.

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