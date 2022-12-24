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25 минут назад

Число жертв пожара в кемеровском доме престарелых увеличилось до 20

Вечерняя Москва

Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в городе Кемерово возросло до 20 человек, сообщили в субботу, 24 декабря, в пресс-службе регионального главка МЧС.

Число жертв пожара в доме престарелых вновь увеличилось
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

Также известно, что судьба еще семи постояльцев учреждения в данный момент неизвестна. При этом двое пострадавших госпитализированы с ожогами и находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо отпущены на амбулаторное лечение, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Накануне губернатор региона Сергей Цивилев заявил, что все дома престарелых, в особенности частные, проверят в Кемеровской области после трагического пожара, произошедшего в регионе в ночь на субботу.

Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерово. По последней информации от МЧС, погибли 13 человек, еще два находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Открытое горение уже ликвидировано, по информации спасателей, предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Кроме того, прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара.

Происшествия,Сергей Цивилев,
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