Число жертв пожара в доме престарелых вновь увеличилось

Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в городе Кемерово возросло до 20 человек, сообщили в субботу, 24 декабря, в пресс-службе регионального главка МЧС.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Также известно, что судьба еще семи постояльцев учреждения в данный момент неизвестна. При этом двое пострадавших госпитализированы с ожогами и находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо отпущены на амбулаторное лечение, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Накануне губернатор региона Сергей Цивилев заявил, что все дома престарелых, в особенности частные, проверят в Кемеровской области после трагического пожара, произошедшего в регионе в ночь на субботу.

Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерово. По последней информации от МЧС, погибли 13 человек, еще два находятся в больнице в тяжелом состоянии.