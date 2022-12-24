Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово

Состояние двоих пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово оценивается как тяжелое, в общей сложности помощь оказана шести пострадавшим, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

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Среди них - четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени, они проходят амбулаторное лечение.

На ликвидацию последствий происшествия было привлечено четыре бригады скорой медицинской помощи и одна бригада Центра медицины катастроф. Медики продолжают дежурить на месте возгорания.

Напомним, в настоящее время известно о тринадцати погибших. Ранее сообщалось о том, что жертвами происшествия стали 11 человек.

Сообщение о возгорании поступило 23 декабря в 22:21. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, площадь пожара составила 180 квадратных метров.