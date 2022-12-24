После пожара в Кузбассе проверят все дома престарелых

Все дома престарелых, в особенности частные, проверят в Кемеровской области после трагического пожара, произошедшего в регионе в ночь на субботу, 24 декабря, заявил губернатор Сергей Цивилев.

Фото: Telegram / Цивилев. Live Telegram / Цивилев. Live

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели, — написал глава региона на своем канале в Telegram.

Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерово. По последней информации от МЧС, погибли 13 человек, еще два находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Открытое горение уже ликвидировано, по информации спасателей, предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Кроме того, прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара.