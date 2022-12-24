Число погибших в доме престарелых в Кемерово выросло до 13

Растет количество жертв пожара, который произошел в частном доме престарелых в Кемерово, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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В настоящее время известно о тринадцати погибших. Ранее сообщалось о том, что жертвами происшествия стали 11 человек.

Сообщение о возгорании в здании на улице Таврическая поступило 23 декабря в 22:21. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Сейчас пожарные разбирают завалы. В работах участвуют более 80 человек, задействовано 28 единиц техники.