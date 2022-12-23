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13 минут назад

В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

Елена Прошина

На западе Москвы загорелся ангар на территории Всероссийского института легких сплавов, слышны взрывы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
Фото: ТАССТАСС

По данным «Известий», сообщение о пожаре по адресу улица Горбунова, 2 поступило в дежурную часть в 21:43. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

ТАСС пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила, что площадь сооружения, в котором возник пожар, составляет 400 квадратных метров. Пламя охватило здание полностью. Информации о пострадавших пока нет.

При этом известно, что внутри и снаружи ангара хранится порядка 1000 газовых баллонов. В 22:00 они начали взрываться, передает «РЕН ТВ». Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

К 23:00 пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 100 квадратных метров. Через три минуты объявили о локализации возгорания. Из опасной зоны эвакуировали порядка 20 газовых баллонов.

Других подробностей произошедшего пока нет.

Происшествия,МЧС России,
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