Обвиняемый в мошенничестве чиновник умер в зале суда

Азербайджанский чиновник Шамиль Али-оглы Гадимов, которого судили по обвинению в мошенничестве, умер прямо во время судебного заседания в Баку. Об этом сообщает Qaynarinfo.
«Гадимов Шамиль Али-оглы, права которого я отстаивал, умер во время судебного процесса», – заявил адвокат погибшего Адам Мамедов.
Уточняется, что чиновнику было 62 года.
Похожий случай ранее произошёл в Москве. В начале ноября обвиняемый в особо крупном мошенничестве 47-летний Евгений Пчелкин умер прямо в московском суде.
«В Мещанском суде 47-летнему подсудимому Евгению Пчелкину стало плохо. Ему пытались оказать первую помощь, а также вызвали скорую, однако спасти его не удалось», – сообщили в пресс-службе Мещанского суда.