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1 час назад

Обвиняемый в мошенничестве азербайджанский чиновник умер прямо в зале суда

Елена Прошина

Азербайджанский чиновник Шамиль Али-оглы Гадимов, которого судили по обвинению в мошенничестве, умер прямо во время судебного заседания в Баку. Об этом сообщает Qaynarinfo.

Обвиняемый в мошенничестве чиновник умер в зале суда
Фото: ТАССТАСС

«Гадимов Шамиль Али-оглы, права которого я отстаивал, умер во время судебного процесса», – заявил адвокат погибшего Адам Мамедов.

Уточняется, что чиновнику было 62 года.

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Похожий случай ранее произошёл в Москве. В начале ноября обвиняемый в особо крупном мошенничестве 47-летний Евгений Пчелкин умер прямо в московском суде.

«В Мещанском суде 47-летнему подсудимому Евгению Пчелкину стало плохо. Ему пытались оказать первую помощь, а также вызвали скорую, однако спасти его не удалось», – сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

Происшествия,Евгений Пчелкин,
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