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59 минут назад

Режиссер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб под Бахмутом

Газета.Ru

Актер и режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало был убит в боях под Артемовском (украинское название Бахмут), об этом сообщила его жена в соцсетях.

Режиссер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб под Бахмутом
Фото: СоцсетиСоцсети

Мужчина отправился воевать в составе добровольцев ВСУ.

«По справедливости, он должен снимать кино. Он должен быть востребован в этой области», — пишет супруга покойного.

Она добавила. что не знает, когда ей вернут тело мужа и когда состоятся похороны.

В его картотеке погибшего режиссера фильмы «Структура кофе, или «Абзац..!», сериал «Мамочки», фильмы «Они закончили войну», «Альпинист», «Как казаки» и «Украинское кино. Становление».

Студия «Квартал 95» была основана действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в 2005 году. Она производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи.

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