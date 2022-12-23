Режиссер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб под Бахмутом

Актер и режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало был убит в боях под Артемовском (украинское название Бахмут), об этом сообщила его жена в соцсетях.
Мужчина отправился воевать в составе добровольцев ВСУ.
«По справедливости, он должен снимать кино. Он должен быть востребован в этой области», — пишет супруга покойного.
Она добавила. что не знает, когда ей вернут тело мужа и когда состоятся похороны.
В его картотеке погибшего режиссера фильмы «Структура кофе, или «Абзац..!», сериал «Мамочки», фильмы «Они закончили войну», «Альпинист», «Как казаки» и «Украинское кино. Становление».
Студия «Квартал 95» была основана действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в 2005 году. Она производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи.