Режиссер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб под Бахмутом

Актер и режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало был убит в боях под Артемовском (украинское название Бахмут), об этом сообщила его жена в соцсетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Мужчина отправился воевать в составе добровольцев ВСУ.

«По справедливости, он должен снимать кино. Он должен быть востребован в этой области», — пишет супруга покойного.

Она добавила. что не знает, когда ей вернут тело мужа и когда состоятся похороны.

В его картотеке погибшего режиссера фильмы «Структура кофе, или «Абзац..!», сериал «Мамочки», фильмы «Они закончили войну», «Альпинист», «Как казаки» и «Украинское кино. Становление».