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35 минут назад

Режиссер студии «Квартал 95» погиб под Бахмутом

Lenta.ru

Под городом Артемовск (украинское название — Бахмут) погиб режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало. Об этом сообщает Russia Today в Telegram-канале.

Режиссер студии «Квартал 95» погиб под Бахмутом
Фото: facebook.com (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)facebook.com (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

RT отмечает, что ранее режиссер добровольно отправился на фронт.

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Ранее военный корреспондент Александр Симонов рассказал, что элитный украинский 214-й батальон OPFOR, который был создан по инициативе американских инструкторов, несет потери под Бахмутом. По его словам, батальон был создан в 2017 году, в него набирали самых подготовленных солдат, а главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений.

«Оттуда уже есть несколько пленных, взятых бойцами ЧВК "Вагнер" в районе Клещеевки», — сообщил Симонов.

Происшествия,Александр Симонов,
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