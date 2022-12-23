Режиссер студии «Квартал 95» погиб под Бахмутом

Ранее военный корреспондент Александр Симонов рассказал, что элитный украинский 214-й батальон OPFOR, который был создан по инициативе американских инструкторов, несет потери под Бахмутом. По его словам, батальон был создан в 2017 году, в него набирали самых подготовленных солдат, а главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений.