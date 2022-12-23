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1 час назад

25 выпускников провалились во внезапно появившуюся дыру на танцполе

Lenta.ru

Вечеринка выпускников школы в Перу неожиданно прервалась после того, как под веселящимися подростками обрушился танцпол, и их поглотила внезапно появившаяся воронка. Об этом сообщает El Popular.

25 выпускников провалились во внезапно появившуюся дыру на танцполе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел, когда подростки праздновали окончание школы в регионе Сан-Мартин. На записи видно, как задорно танцуют стильно одетые вчерашние школьники. Вечеринка резко обрывается после того, как посреди танцпола внезапно образуется огромная дыра. Десятки выпускников проваливаются вниз, а помещение заполняет облако пыли. Диджей выключает музыку, и очевидцы бегут на помощь к пострадавшим.

На записи видно, как взрослый помогает вытаскивать учеников из воронки. Причина обрушения неизвестна. Сообщается, что танцпол был сделан из дерева и мог не выдержать веса подростков. После произошедшего всех 25 пострадавших экстренно доставили в больницу. В результате произошедшего никто не погиб, но выпускники получили травмы различной степени тяжести.

Запись произошедшего набрала 4,2 миллиона просмотров в TikTok. Пользователи TIkTok начали шутить о произошедшем в комментариях. «Когда они говорят, что будут танцевать, пока не обрушится пол», — написал один из них.

«Вот это я понимаю, порвали танцпол», — заявил второй. Еще один автор комментария сообщил, что вечеринка продолжилась в подвале.

Ранее сообщалось, что житель американского города Ледвилл, штат Колорадо, провалился в девятиметровую воронку, когда пытался зайти на склад за своими вещами. Мужчина утверждает, что под его ногами внезапно разверзлась земля.

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