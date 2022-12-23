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58 минут назад

В российском городе бывший ученик коррекционной школы убил учительницу

Елена Прошина

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 18-летнего выпускника коррекционной школы-интерната в Ивановской области, обвиняемого в убийстве своей учительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В российском городе бывший ученик коррекционной школы убил учительницу
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что инцидент произошел 17 апреля 2022 года в городе Пучеж. Выпускник ночью в состоянии алкогольного опьянения вошел в незапертую дверь, где проживала его учительница из коррекционной школы-интерната. Он хотел попросить у нее сигарету. Женщина узнала вошедшего и стала звонить его родителям, но бывший ученик решил, что она вызывает полицию, и пришел в ярость. Он начал избивать учительницу, а затем взял нож и нанес ей 12 ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а преступник скрылся.

Из квартиры учительницы он направился к продуктовому магазину, где разбил камнем окно и украл оттуда тысячу рублей и сигареты.

В пресс-службе СК РФ по Ивановской области отметили, что обвиняемый признал свою вину инкриминируемых ему деяниях (убийство и кража) в полном объеме. Расследование по делу завершено.

Происшествия,Следственный комитет,
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