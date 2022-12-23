В российском городе бывший ученик коррекционной школы убил учительницу

Напомним, что инцидент произошел 17 апреля 2022 года в городе Пучеж. Выпускник ночью в состоянии алкогольного опьянения вошел в незапертую дверь, где проживала его учительница из коррекционной школы-интерната. Он хотел попросить у нее сигарету. Женщина узнала вошедшего и стала звонить его родителям, но бывший ученик решил, что она вызывает полицию, и пришел в ярость. Он начал избивать учительницу, а затем взял нож и нанес ей 12 ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а преступник скрылся.