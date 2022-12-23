На Украине попытались провезти советский вертолет контрабандой в Венгрию

На венгерско-украинской границе пресекли попытку незаконного провоза советского многоцелевого вертолета Ка-26, сообщает Telegram-канал «Политика страны». Машину везли по поддельным документам в открытом полуприцепе грузовика.

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Несоответствие в официальных бумагах на вертолет заметили украинские пограничники на переходе «Тиса». В частности, сведения о производителе оказались ложными, что позже подтвердил и судебный эксперт. Машину, стоимость которой оценивается примерно в миллион гривен (около одного миллиона 860 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), изъяли.