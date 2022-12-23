Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донецке

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине города Донецка, никто из журналистов не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала.

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В RT отметили, что корреспондентам пришлось бросить машину и уходить с линии обстрела пешком — около пяти километров. На данный момент они находятся в безопасности.

Есть пострадавшие, но не из числа журналистов. Ранения при обстреле получили несколько человек, которые находились рядом с ними, подчеркнули в RT.