Полиция установила личность устроившего в Париже стрельбу

В ходе выяснений обстоятельств стрельбы в районе курдского культурного центра в Париже полиция уточнила возраст задержанного преступника, которому оказалось не 60, а 69 лет, сообщает телеканал Бэ-эф-эм.

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Как сообщила глава окружной мэрии Парижа Александра Кордебар, стрелявший находится в состоянии средней тяжести, он получил ранение в лицо. По ее сведениям, стрелял 69-летний пенсионер, в прошлом работавший в Национальной компании железных дорог (SNCF). По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах.

Согласно информации СМИ, полиция и прокуратура устанавливают мотивы стрелявшего. Четыре человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Как сообщил прокурор Парижа Лора Бекко, количество погибших при стрельбе увеличилось до трех.

Прокуратура Франции открыла дело по статьям «Умышленное преступление», «Убийство» и «Насилие с отягчающими обстоятельствами». В данный момент надзорное ведомство пока не квалифицирует ЧП как теракт.