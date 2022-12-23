Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило штормовое предупреждение на полуострове с 25 по 26 декабря из-за сильного ветра до 20 метров в секунду. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 декабря и ночью 26 декабря на полуострове ожидаются дожди. При этом в южных, восточных районах и в горах республики осадки будут сильными.

«[Ожидается] усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ. В МЧС также допустили возможность подтопления территорий и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Более того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Азовского и Черного морей и Керченского пролива.

«Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили представители ведомства.