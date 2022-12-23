В Башкирии призывник выпал из окна

В башкирском городе Стерлитамак призывник выпрыгнул из окна военкомата и получил травму ноги. Об этом сообщает портал UFA1.RU, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что мужчина был найден лежащим у здания военкомата. По предварительной информации, призывник сломал ногу, что подтверждает версию падения с высоты. Его уже доставили в медицинское учреждение.

Отмечается, что в данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, также правоохранители устанавливают мотивы мужчины.

В военкомате Стерлитамака рассказали, что ничего не знают об инциденте. В республиканском управлении военкомата отказались комментировать ситуацию.