Названа причина взрыва автомобиля в центре Мелитополя

К взрыву автомобиля в Мелитополе привело срабатывание взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.
Отмечается, что два человека, которые пострадали при подрыве автомобиля в Мелитополе, - гражданские лица.
Сегодня днем агентство, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, сообщило, что перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвался автомобиль.
Военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил о нахождении двух сотрудников спецслужб в автомобиле, взорвавшемся в центре Мелитополя. Он проинформировал о том, что они серьезно пострадали.
Накануне стало известно о гибели главы поселка Любимовка Андрея Штепы в Херсонской области. Он умер в результате подрыва автомобиля в населенном пункте Каховка. В машине находился не только Штепа, но и водитель. Он также скончался на месте. Их смерть подтвердили местные власти.