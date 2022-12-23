Названа причина взрыва автомобиля в центре Мелитополя

К взрыву автомобиля в Мелитополе привело срабатывание взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что два человека, которые пострадали при подрыве автомобиля в Мелитополе, - гражданские лица.

Сегодня днем агентство, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, сообщило, что перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвался автомобиль.

Военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил о нахождении двух сотрудников спецслужб в автомобиле, взорвавшемся в центре Мелитополя. Он проинформировал о том, что они серьезно пострадали.