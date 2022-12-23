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31 минуту назад

Россиянин выпрыгнул из окна военкомата

Lenta.ru

В башкирском Стерлитамаке призывник выпрыгнул из окна военкомата, его нашли лежащим около здания. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, порталу UFA1.RU.

Россиянин выпрыгнул из окна военкомата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, россиянин получил травму ноги, его уже доставили в медучреждение. Правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего, а также мотивы мужчины.

В то же время в военкомате Стерлитамака пояснили, что ничего не знают об инциденте. В республиканском управлении военкомата также не стали комментировать ситуацию.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о смерти военнослужащего в учебной части в Елани. По его данным, мужчина был пьян и захлебнулся рвотными массами. До этого Иванов подчеркивал, что в учебном центре удалось побороть массовое пьянство среди резервистов с помощью ограничения продажи спиртных напитков.

Жители Елани обращали внимание на то, что алкоголь призванным часто привозят родственники и таксисты. По данным местных, бутылка водки из-под полы может стоить до тысячи рублей.

Происшествия,Максим Иванов,Госдума,
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