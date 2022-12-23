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33 минуты назад

Жертвами стрельбы в Париже стали 2 человека

Лера Букина

Жертвами стрельбы в Париже, которую сегодня днем устроил пожилой мужчина, стали как минимум 2 человека. Об этом сообщает LCI.

Согласно информации телеканала, в результате инцидента ранены четыре человека. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое.

Газета отмечает, что мужчина открыл стрельбу в районе площади Республики. Утверждается, что ему около 60 лет. Его задержали. Следователи в настоящее время выясняют мотивы преступления.

Правоохранительные органы обратились к жителям и туристам с просьбой не появляться в зоне, где произошла стрельба.

«Известия», ссылаясь на местные СМИ, сообщают что мужчина открыл огонь в курдском культурном центре Ахмет-Кайя, по адресу rue d'Enghien, 16. В ходе ареста полицейские изъяли оружие преступника.

Как сообщил ранее телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в полиции, в Париже мужчина открыл стрельбу по людям. Это случилось на улице в 10-м округе столицы Франции.

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