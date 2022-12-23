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13 минут назад

Раненого Рогозина не получилось отправить в Москву

Lenta.ru

Бывшего главу госкорпорации «Роскосмос», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, который ранее попал под обстрел в Донецке, не получилось отправить в Москву из Ростова-на-Дону из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-главу госкорпорации транспортируют в Москву. Отмечалось, что по прибытии в столицу консилиум врачей обсудит дальнейшее оказание ему необходимой медицинской помощи. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию из-за ее сложности.

По данным Don Mash, состояние раненого Рогозина оценивается как тяжелое, несмотря на то, что он находится в сознании, а также может ходить и разговаривать. Однако с того дня, как его доставили в военный госпиталь, то есть с 22 декабря, его состояние ухудшается. Москва не смогла принять борт с Рогозиным, который должен был вылететь утром 23 декабря, из-за нелетной погоды.

Раненого Рогозина перевезут в Москву

Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в которой в тот момент находился Рогозин. Он получил ранение в позвоночник. Рогозин уточнил, что металлический осколок размером три на четыре миллиметра вошел выше правой лопатки. Он был доставлен в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

Происшествия,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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