Крымчанин избил девушку за отказ в знакомстве

В Симферополе посетительница ресторана стала жертвой избиения, отказав мужчине познакомиться с ним. Злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове ногами.

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Жительница Симферополя обедала в одном из городских ресторанов. За соседним столиком сидел 31-летний мужчина, который решил познакомиться с крымчанкой. Он подошел к девушке и предложил побеседовать, но ответила ему отказом.