Крымчанин избил девушку за отказ в знакомстве

В Симферополе посетительница ресторана стала жертвой избиения, отказав мужчине познакомиться с ним. Злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове ногами.
Жительница Симферополя обедала в одном из городских ресторанов. За соседним столиком сидел 31-летний мужчина, который решил познакомиться с крымчанкой. Он подошел к девушке и предложил побеседовать, но ответила ему отказом.
Отвергнутый мужчина разозлился и начал избивать свою избранницу руками и ногами по голове. Как сообщает "Газета.Ру", злоумышленника задержали росгвардейцы, после того как он попытался скрыться с места происшествия. Пострадавшей девушке потребовалась срочная госпитализация.