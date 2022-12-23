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16 минут назад

СМИ: в центре Мелитополя прогремел взрыв

Никита Бородкин

Перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Автомобиль взорвался в центре Мелитополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взрыв произошел перед входом в парк Горького, взорвался автомобиль, причины и обстоятельства выясняются», — рассказал Рогов.

Напомним, что это не первый взрыв в столице Запорожской области за последнее время. 7 декабря в Мелитополе было совершено покушение на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка. Взрыв произошел около подъезда его дома — взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

Как уточнял Рогов, по предварительной оценке, его мощность составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате происшествия ни Волыка, ни местные жители не пострадали.

Происшествия,Владимир Рогов,
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