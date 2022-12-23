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14 минут назад

Пожар произошел в общежитии ОМОН в Москве

Никита Бородкин

Пожар произошел в здании главного управления Росгвардии по Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, возгорание случилось в крыле общежития.

Пожар произошел в общежитии ОМОН в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, огонь вспыхнул на седьмом этаже в помещении для хранения бронежилетов. Люди эвакуированы, пожар удалось оперативно локализовать — по информации Telegram-канала Mash, его площадь составила всего 4 квадратных метра. Информации о пострадавших в инциденте нет. Причины возгорания уточняются.

По данным Газета.Ru, в ночь с 22 на 23 декабря пожар произошел в гаражных боксах на территории воинской части в Москве. Площадь пожара составила почти 200 квадратных метров, к тушению были привлечены около десяти пожарных расчетов.

Происшествия,Росгвардия,
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