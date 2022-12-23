Пожар произошел в общежитии ОМОН в Москве

Пожар произошел в здании главного управления Росгвардии по Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, возгорание случилось в крыле общежития.
По предварительной информации, огонь вспыхнул на седьмом этаже в помещении для хранения бронежилетов. Люди эвакуированы, пожар удалось оперативно локализовать — по информации Telegram-канала Mash, его площадь составила всего 4 квадратных метра. Информации о пострадавших в инциденте нет. Причины возгорания уточняются.
По данным Газета.Ru, в ночь с 22 на 23 декабря пожар произошел в гаражных боксах на территории воинской части в Москве. Площадь пожара составила почти 200 квадратных метров, к тушению были привлечены около десяти пожарных расчетов.