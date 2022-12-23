Пожар произошел в общежитии ОМОН в Москве

Пожар произошел в здании главного управления Росгвардии по Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, возгорание случилось в крыле общежития.

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По предварительной информации, огонь вспыхнул на седьмом этаже в помещении для хранения бронежилетов. Люди эвакуированы, пожар удалось оперативно локализовать — по информации Telegram-канала Mash, его площадь составила всего 4 квадратных метра. Информации о пострадавших в инциденте нет. Причины возгорания уточняются.