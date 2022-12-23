Пожар произошел в здании ОМОН в Москве

На северо-западе столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 23 декабря.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

По неподтвержденным данным, возгорание произошло в здании ОМОН Росгвардии на улице Твардовского в доме № 2 корпус 2.

По словам собеседника «ВМ», загорелась комната хранения бронежилетов на седьмом этаже. Из окна валит черный дым. Пожару присвоен ранг 1-бис.

Еще одно возгорание произошло на 3-й улице Соколиной горы в столице. Пожарные смогли локализовать огонь на площади 200 квадратных метров.