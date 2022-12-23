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43 минуты назад

Пожар произошел в здании ОМОН Росгвардии в Москве

Вечерняя Москва

На северо-западе столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 23 декабря.

Пожар произошел в здании ОМОН в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

По неподтвержденным данным, возгорание произошло в здании ОМОН Росгвардии на улице Твардовского в доме № 2 корпус 2.

По словам собеседника «ВМ», загорелась комната хранения бронежилетов на седьмом этаже. Из окна валит черный дым. Пожару присвоен ранг 1-бис.

Еще одно возгорание произошло на 3-й улице Соколиной горы в столице. Пожарные смогли локализовать огонь на площади 200 квадратных метров.

Другой пожар произошел в здании Боткинской больницы на техническом этаже. Площадь составила пять квадратных метров. По предварительной информации горели офисная техника, мебель и документы.

Происшествия,Росгвардия,
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