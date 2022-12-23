Восемь школьниц убили бездомного ради бутылки спиртного

В канадском городе Торонто восемь школьниц, познакомившихся в соцсети, убили бездомного. Об этом сообщает Associated Press.

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Девушки напали на мужчину, ударили его ножом и, по версии полиции, попытались отобрать у него бутылку со спиртным. Вскоре их задержали недалеко от места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Двум участницам нападения оказалось 16 лет, остальным — по 13 и 14 лет. После задержания у девушек было изъято оружие. Трое из них в прошлом уже имели дело с полицией.

Сотрудник отдела полиции Торонто, занимающегося расследованием убийств, Терри Браун отметил, что нападавшие использовали так называемый «сворминг» — тактику, при которой множество нападающих внезапно окружают жертву и атакуют или грабят ее. По его словам, 20-30 лет назад таким образом подростки крали ботинки Dr. Martens или кроссовки Air Jordan. В то время подобными преступлениями, как правило, занимались не девушки, а юноши. Браун предположил, что возвращение «сворминга» связано с неким трендом в соцсетях.

Девушкам были предъявлены обвинения в убийстве второй степени тяжести. Мэр Торонто Джон Тори выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Он отметил, что каждый житель города заслуживает того, чтобы к нему относились с достоинством и уважением.