Трое россиян насмерть отравились угарным газом в жилом доме

В Волгоградской области три человека насмерть отравились угарным газом в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), передает ТАСС.
По данным СК, в доме обнаружили тела мужчин 68, 58 и 51 года. Следователи не обнаружили на телах погибших телесных повреждений и признаков насильственной смерти.
Погибших россиян обнаружил собственник дома, который сдавал жилье одному из мужчин. Здание, где нашли тела мужчин, не было газифицировано, его обогрев проводился с помощью газовой горелки, подключенной к газовой колонке.
Ранее в Калтанском районе Кузбасса четыре человека насмерть отравились угарным газом.
До этого в Красноярском крае пятерых детей госпитализировали после отравления угарным газом. В региональном управлении МЧС пояснили, что утечка газа произошла в Минусинском районе. Всех пострадавших отвезли в межрайонную больницу.