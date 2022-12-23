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43 минуты назад

Трое россиян насмерть отравились угарным газом в жилом доме

Lenta.ruиещё 2

В Волгоградской области три человека насмерть отравились угарным газом в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

Трое россиян насмерть отравились угарным газом в жилом доме
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

По данным СК, в доме обнаружили тела мужчин 68, 58 и 51 года. Следователи не обнаружили на телах погибших телесных повреждений и признаков насильственной смерти.

Погибших россиян обнаружил собственник дома, который сдавал жилье одному из мужчин. Здание, где нашли тела мужчин, не было газифицировано, его обогрев проводился с помощью газовой горелки, подключенной к газовой колонке.

Ранее в Калтанском районе Кузбасса четыре человека насмерть отравились угарным газом.

До этого в Красноярском крае пятерых детей госпитализировали после отравления угарным газом. В региональном управлении МЧС пояснили, что утечка газа произошла в Минусинском районе. Всех пострадавших отвезли в межрайонную больницу.

Происшествия,Следственный комитет,
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