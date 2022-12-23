Воры дважды за день вынесли алкоголь из одного столичного магазина

Воры дважды за день обокрали один и тот же столичный магазин. Видео с места происшествия и подробности публикует «МВД Медиа».

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Двое 24-летних приезжих вынесли из магазина в 9-м микрорайоне Зеленограда вино, виски, бренди, коньяк и другие спиртные напитки. Воспользовавшись отсутствием наблюдения, злоумышленники забрали товар со стеллажей и упаковали в рюкзак. Ущерб от кражи составил более 14 тысяч рублей.

Сообщников задержали в деревне Хоругвино. «Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК России, которые впоследствии будут соединены в одно производство. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в правоохранительных органах.