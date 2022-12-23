В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
51 минуту назад

ФСБ сообщила о задержании в трех регионах помогавших СБУ россиян

Елена Прошина

В трех регионах России задержаны россияне, сотрудничавшие с СБУ. Возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

ФСБ задержала жителей трех регионов за сотрудничество с СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, в Пермском крае ФСБ РФ задержало Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которых входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России. Организатором преступной группировки являлся Стрелков — участник запрещенной в России экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть».

Видео дня

В 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности, он выехал на Украину, где был завербован СБУ. В дальнейшем к своей деятельности он привлек знакомых Соколова и Гашева. Установлено, что задержанные действуя по заданию СБУ, осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры города Перми.

Кроме того, в Еврейской автономной области сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ.

В Москве арестовали россиянина по обвинению ФСБ в госизмене

Установлено, что 35-летний Качин, действуя по заданию украинской спецслужбы, осуществил сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области. Мужчина был задержан в Биробиджане при попытке вылететь за рубеж и в последствие вступить в ряды ВСУ.

Также в Ростовской области была пресечена преступная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, который намеревался принять участие в военных действиях на Украине против ВС РФ. При задержании у Никифорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.

Кроме того, в Ростовской области выявлен гражданин РФ и Украины Владислав Понамарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что он передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники.

В отношении данных лиц возбуждены уголовные дела по статьям «государственная измена», «шпионаж» УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия,Валерий Качин,Дмитрий Стрелков,Михаил Соколов,Евгений Никифоров,Верховный суд,ФСБ,СБУ,
52
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители