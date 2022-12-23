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12 минут назад

Отрубивший голову соседке российский пенсионер объяснил свой поступок

Lenta.ruиещё 1

В Тихвине Ленинградской области задержанный по подозрению в убийстве соседки пенсионер назвал причиной расправы организованную за ним слежку. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает издание 47news.

Отрубивший голову соседке российский пенсионер объяснил свой поступок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На допросе россиянин объяснил, что соседка якобы следила за ним и хотела довести его до инфаркта. 22 декабря мужчина напал на потерпевшую в подъезде и стал избивать металлическим прутом. Затем потерявшую сознание женщину он затянул в свою квартиру, где обезглавил топором.

Пенсионер состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сейчас его поместили в СИЗО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Сахалине двое мужчин, убивших и расчленивших коллег, получили 19 лет колонии.

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