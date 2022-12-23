ФСБ задержала жителей трех регионов за сотрудничество с СБУ

В Биробиджане мужчина занимался шпионажем в пользу Украины. Его задержали при попытке вылететь за пределы России, чтобы вступить в вооруженные силы противника. С аналогичными целями намеревался уехать из страны житель Ростовской области, а его земляк передавал украинской стороне данные о дислокации российских военных, по которым был нанесен удар из HIMARS, отмечает РБК со ссылкой на ФСБ.