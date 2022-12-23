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14 минут назад

ФСБ задержала жителей трех регионов России за госизмену в пользу Украины

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Сотрудники ФСБ задержала в Пермском крае, Еврейском автономном округе и Ростовской области граждан России, которые сотрудничали со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

ФСБ задержала жителей трех регионов за сотрудничество с СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене.

В Перми разоблачена агентурная сеть СБУ из трех человек, которую организовал сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть» Дмитрий Стрелков.

В Москве арестовали россиянина по обвинению ФСБ в госизмене

В Биробиджане мужчина занимался шпионажем в пользу Украины. Его задержали при попытке вылететь за пределы России, чтобы вступить в вооруженные силы противника. С аналогичными целями намеревался уехать из страны житель Ростовской области, а его земляк передавал украинской стороне данные о дислокации российских военных, по которым был нанесен удар из HIMARS, отмечает РБК со ссылкой на ФСБ.

Происшествия,Дмитрий Стрелков,ФСБ,СБУ,
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