Россиянина осудили за кражу купюр из «банка приколов»

В Республике Коми мужчину осудили по уголовной статье за кражу купюр из «банка приколов». Об этом стало известно в пятницу, 23 декабря.

Фото: соцсети соцсети

Инцидент произошел в ларьке, расположенном в поселке Мещура. Злоумышленник решил обокрасть торговую точку, потому проник внутрь. Изначально мужчина хотел похитить продукты, но уже в помещении он заметил туго набитый купюрами кошелек и мешок с монетами. Преступник схватил наличность и скрылся.

Оказалось, что все 50 тысяч рублей в портмоне являлись купюрами «банка приколов». А суммарная ценность украденной мелочи составила 400 рублей.

Вскоре полицейские задержали злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Позже мужчину приговорили к году лишения свободы условно, а также к еще одному году исправительных работ.

Примечательно, что на суде хозяйка ларька сообщила, что использует купюры «банка приколов» в качестве приманки, так как воры в магазин пробираются регулярно, сообщил Telegram-канал Mash. Эту схему женщина придумала в 2016 году, и с тех пор она отлично работает.