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35 минут назад

МВД проверит на экстремизм слова журналиста Красовского "об убийствах украинских детей"

ТАСС

Сотрудники МВД проверят на предмет экстремизма слова журналиста Антона Красовского об убийствах украинских детей, ставших жертвами пропаганды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

"Зарегистрировано заявление с просьбой проверить слова журналиста Антона Красовского на предмет экстремистской деятельности и разжигании межнациональной розни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверку будет проводить Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества телеканала с Красовским, который в программе "Антонимы" на RT в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что "необходимо убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды". После этого Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за свои слова, а глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста.

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