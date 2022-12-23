Сотрудники МВД проверят на предмет экстремизма слова журналиста Антона Красовского об убийствах украинских детей, ставших жертвами пропаганды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

По его словам, проверку будет проводить Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества телеканала с Красовским, который в программе "Антонимы" на RT в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что "необходимо убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды". После этого Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за свои слова, а глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста.