Россиянина осудили на шесть лет за убийство сделавшей ему замечание сестры

В Архангельской области 28-летнего россиянина осудили на шесть лет за убийство 38-летней сестры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным следствия, вечером 24 декабря 2020 года в селе Конево. Сестра и ее сожитель сделали фигуранту замечание из-за того, что он долгое время проживал у них в квартире. Тогда мужчина ударил сестру рукой по шее, а когда та ушла на кухню, он пошел за ней, взял нож и трижды ударил ее в грудь и живот. Вскоре женщина скончалась в больнице.