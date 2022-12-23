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1 час назад

Россиянина осудили на шесть лет за убийство сделавшей ему замечание сестры

Lenta.ru

В Архангельской области 28-летнего россиянина осудили на шесть лет за убийство 38-летней сестры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина осудили на шесть лет за убийство сделавшей ему замечание сестры
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 24 декабря 2020 года в селе Конево. Сестра и ее сожитель сделали фигуранту замечание из-за того, что он долгое время проживал у них в квартире. Тогда мужчина ударил сестру рукой по шее, а когда та ушла на кухню, он пошел за ней, взял нож и трижды ударил ее в грудь и живот. Вскоре женщина скончалась в больнице.

После задержания ее брат не признал вину в содеянном. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

23 декабря сообщалось, что на Чукотке осудили на восемь лет колонии женщину, зарезавшую сестру во время ссоры

Происшествия,Следственный комитет,
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