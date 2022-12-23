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1 час назад

В Подмосковье подросток погиб под снежным завалом

Мир новостей

В Красногорске Московской области 15-летний школьник стал жертвой падения снега с крыши частного дома.

В Подмосковье подросток погиб под снежным завалом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет Telegtam-канал ГСУ СК РФ по Московской области, трагедия случилась накануне вечером. На мальчика рухнула глыба снега. На место происшествия вызвали бригаду медиков, однако, к сожалению, спасти пострадавшего ребенка не удалось.

В сообщении ведомства отмечается, что сотрудники Следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка (часть 1 статья 109 УК РФ).

Прокуратура Красногорска организовала проверку по факту случившегося. К расследованию также подключился подмосковный Следственный комитет. Правоохранители устанавливают причины и детали происшествия.

Происшествия,Следственный комитет,
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