В Подмосковье подросток погиб под снежным завалом

В Красногорске Московской области 15-летний школьник стал жертвой падения снега с крыши частного дома.

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Как пишет Telegtam-канал ГСУ СК РФ по Московской области, трагедия случилась накануне вечером. На мальчика рухнула глыба снега. На место происшествия вызвали бригаду медиков, однако, к сожалению, спасти пострадавшего ребенка не удалось.

В сообщении ведомства отмечается, что сотрудники Следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка (часть 1 статья 109 УК РФ).