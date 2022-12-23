В столице Пакистана взорвался заминированный автомобиль

В столице Пакистана Исламабаде 23 декабря прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Взорвался заминированный автомобиль, погиб как минимум один полицейский, отмечает канал.

«Четверо полицейских получили ранения в пятницу после того, как поступило сообщение о взрыве автомобиля в районе I-10 в Исламабаде», — сообщил телеканал.

Взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки, рассказали источники телеканала в полиции.

По данным телеканала Dawn, автомобиль взорвался рядом с клиникой.

Как отмечает РИА Новости, в конце ноября террористическая группировка «Техрик-и-Талибан (организация запрещена в России) Пакистан» сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает боевикам совершать нападения.