В столице Пакистана взорвался заминированный автомобиль

В столице Пакистана Исламабаде 23 декабря прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.
Взорвался заминированный автомобиль, погиб как минимум один полицейский, отмечает канал.
«Четверо полицейских получили ранения в пятницу после того, как поступило сообщение о взрыве автомобиля в районе I-10 в Исламабаде», — сообщил телеканал.
Взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки, рассказали источники телеканала в полиции.
По данным телеканала Dawn, автомобиль взорвался рядом с клиникой.
Как отмечает РИА Новости, в конце ноября террористическая группировка «Техрик-и-Талибан (организация запрещена в России) Пакистан» сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает боевикам совершать нападения.
Ранее сообщалось, что исламистские боевики неустановленной группировки захватили контртеррористический центр в районе Банну на северо-западе Пакистана. Они взяли заложников и таким образом хотели вести переговоры с властями.