В Подмосковье два подростка покончили с собой

В Подмосковье 16-летняя девушка и 12-летний мальчик покончили с собой. Об этом сообщает mk.ru.

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По данным издания, вечером 22 декабря в поселке Селятино обнаружили тело 16-летней девушки-подростка.

Также сотрудники правоохранительных органов получили информацию о смерти 12-летнего мальчика в квартире в Красногорске. Известно, что школьник состоял на учете у психиатра.

Согласно предварительной версии, подростки покончили с собой.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование двух инцидентов и выясняют обстоятельства произошедшего.