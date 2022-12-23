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1 час назад

В Подмосковье два подростка покончили с собой

Газета.Ru

В Подмосковье 16-летняя девушка и 12-летний мальчик покончили с собой. Об этом сообщает mk.ru.

В Подмосковье два подростка покончили с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, вечером 22 декабря в поселке Селятино обнаружили тело 16-летней девушки-подростка.

Также сотрудники правоохранительных органов получили информацию о смерти 12-летнего мальчика в квартире в Красногорске. Известно, что школьник состоял на учете у психиатра.

Согласно предварительной версии, подростки покончили с собой.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование двух инцидентов и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Москве покончил с собой 15-летний подросток.

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