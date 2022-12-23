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1 час назад

В ЛНР спецслужбы выявили два схрона с боеприпасами

ТК «Звезда»иещё 8

В Луганской народной республике обнаружены два схрона с боеприпасами. Установлено, что они принадлежали диверсантам и предназначались для организации терактов в новогодние праздники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В ЛНР спецслужбы выявили два схрона с боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российскими спецслужбами в результате проведённых мероприятий в н.п. Светличное ЛНР выявлено 2 схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории Республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан», - говорится в сообщении Марочко.

Схроны с боеприпасами нашли в населенном пункте Светличное.

«В разрушенном здании местной школы обнаружено 10 мин калибра 82мм и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибра 125мм», - отметил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР также добавил, что обнаруженные боеприпасы были уничтожены специалистами на месте.

Ранее спецслужбы Российской Федерации обнаружили в Луганской области тайник с оружием нацбатальона «Кракен»*. В оборудованном членами диверсионной группы схроне нашли взрывное устройство на основе 152-мм артиллерийского снаряда, три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 с взрывателями, военную форму и инкассаторскую машину для легендированного проникновения на объекты посягательства.

* Нацбатальон «Кракен» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Происшествия,Андрей Марочко,
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