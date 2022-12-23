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1 час назад

Бывший нардеп Царёв сообщил, что жена Рогозина получила контузию при обстреле ВСУ

RT на русскомиещё 1

Экс-нардеп Верховной рады Олег Царёв заявил, что жена руководителя группы военных советников в зоне СВО Дмитрия Рогозина получила контузию после обстрела украинских военных во время пребывания в Донецке вместе с мужем.

Жена Рогозина получила контузию при обстреле ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Всё сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжёлая контузия», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что раненного при обстреле Рогозина перевезут в Москву, где проведут консилиум о дальнейшей медпомощи.

В результате обстрела гостиницы в Донецке ранения получили премьер ДНР Виталий Хоценко и Дмитрий Рогозин.

Происшествия,Виталий Хоценко,Олег Царев,Дмитрий Рогозин,Верховная Рада,
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