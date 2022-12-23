Жена Рогозина получила контузию при обстреле ВСУ

Экс-нардеп Верховной рады Олег Царёв заявил, что жена руководителя группы военных советников в зоне СВО Дмитрия Рогозина получила контузию после обстрела украинских военных во время пребывания в Донецке вместе с мужем.

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«К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Всё сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжёлая контузия», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что раненного при обстреле Рогозина перевезут в Москву, где проведут консилиум о дальнейшей медпомощи.