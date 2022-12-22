На Ставрополье зафиксировали более 1,7 тысяч случаев гибели животных

Сотрудники прокуратуры выявили на Ставрополье свыше 1,7 тыс. случаев гибели серых журавлей, уток, фазанов, зайцев, лис и других животных. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Зооклуб Зооклуб

Отмечается, что ранее по факту массовой гибели журавлей (занесены в Красную книгу Ставрополья) и других животных в Петровском районе было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре пояснили, что в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей серого журавля.

Кроме того, уточнили в ведомстве, на текущей неделе в региональных СМИ вновь появились публикации о «продолжающейся массовой гибели серых журавлей и иных видов животных».

В настоящее время, подчеркнули в прокуратуре, в регионе зарегистрировано свыше 1,7 тыс. случаев гибели серых журавлей и иных видов животных.

Расследование показало, что в большинстве случаев птицы и млекопитающие погибли по причине отравления фосфидом цинка, который запрещен к применению.