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1 час назад

На Ставрополье зафиксировали более 1,7 тысяч случаев гибели животных

Илья Родин

Сотрудники прокуратуры выявили на Ставрополье свыше 1,7 тыс. случаев гибели серых журавлей, уток, фазанов, зайцев, лис и других животных. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На Ставрополье зафиксировали более 1,7 тысяч случаев гибели животных
Фото: ЗооклубЗооклуб

Отмечается, что ранее по факту массовой гибели журавлей (занесены в Красную книгу Ставрополья) и других животных в Петровском районе было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре пояснили, что в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей серого журавля.

Кроме того, уточнили в ведомстве, на текущей неделе в региональных СМИ вновь появились публикации о «продолжающейся массовой гибели серых журавлей и иных видов животных».

В настоящее время, подчеркнули в прокуратуре, в регионе зарегистрировано свыше 1,7 тыс. случаев гибели серых журавлей и иных видов животных.

Расследование показало, что в большинстве случаев птицы и млекопитающие погибли по причине отравления фосфидом цинка, который запрещен к применению.

Согласно данным прокуратуры, 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Кроме того, составлены четыре протокола по статье КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами».

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