На Ставрополье зафиксировали более 1,7 тысяч случаев гибели животных

Сотрудники прокуратуры выявили на Ставрополье свыше 1,7 тыс. случаев гибели серых журавлей, уток, фазанов, зайцев, лис и других животных. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что ранее по факту массовой гибели журавлей (занесены в Красную книгу Ставрополья) и других животных в Петровском районе было возбуждено уголовное дело.
В прокуратуре пояснили, что в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей серого журавля.
Кроме того, уточнили в ведомстве, на текущей неделе в региональных СМИ вновь появились публикации о «продолжающейся массовой гибели серых журавлей и иных видов животных».
В настоящее время, подчеркнули в прокуратуре, в регионе зарегистрировано свыше 1,7 тыс. случаев гибели серых журавлей и иных видов животных.
Расследование показало, что в большинстве случаев птицы и млекопитающие погибли по причине отравления фосфидом цинка, который запрещен к применению.
Согласно данным прокуратуры, 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Кроме того, составлены четыре протокола по статье КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами».