В колесном отсеке прилетевшего в Лондон самолета нашли труп мужчины

Неопознанное тело было найдено в самолете авиакомпании TUI в лондонском аэропорту Гатвик после прилета из гамбийской Банжулы, сообщил представитель правительства Гамбии.

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Тело мужчины было обнаружено в шасси самолета, прилетевшего в аэропорт Гатвик из Гамбии, сообщает британское издание Mirror. В заявлении полиции Сассекса говорится о том, что офицеры были вызваны после того, как тело мужчины было обнаружено в шасси самолета в аэропорту около 4 часов утра 7 декабря. По словам представителя правительства Гамбии Эбрима Санкареха, погибший темнокожий мужчина был найден в колесном отсеке самолета без документов, удостоверяющих личность. В настоящее время невозможно установить его имя, возраст, национальность или маршрут путешествия.