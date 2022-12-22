В колесном отсеке прилетевшего в Лондон самолета нашли труп мужчины

Неопознанное тело было найдено в самолете авиакомпании TUI в лондонском аэропорту Гатвик после прилета из гамбийской Банжулы, сообщил представитель правительства Гамбии.
Тело мужчины было обнаружено в шасси самолета, прилетевшего в аэропорт Гатвик из Гамбии, сообщает британское издание Mirror. В заявлении полиции Сассекса говорится о том, что офицеры были вызваны после того, как тело мужчины было обнаружено в шасси самолета в аэропорту около 4 часов утра 7 декабря. По словам представителя правительства Гамбии Эбрима Санкареха, погибший темнокожий мужчина был найден в колесном отсеке самолета без документов, удостоверяющих личность. В настоящее время невозможно установить его имя, возраст, национальность или маршрут путешествия.
Это не первый случай, когда безбилетных пассажиров обнаруживают на самолетах или кораблях, прибывающих в Европу с Черного континента. В 2015 году голландские полицейские обнаружили бездыханное тело в колесном отсеке самолета, прибывшего из Африки, в амстердамском аэропорту Схипхол. В прошлом месяце три безбилетных пассажира из Нигерии были найдены в отсеке корабля на Канарских островах после 11-дневного плавания по океану. По словам Риды Ляммури, старшего научного сотрудника марокканского Центра политики Нового Юга, "этот прискорбный инцидент, хотя и редкий, показывает, в каком отчаянии находятся некоторые люди, чтобы пойти на такой рискованный способ миграции".