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49 минут назад

Россиянин сломал падчерице челюсть из-за испорченного просмотра финала ЧМ

Lenta.ru

Житель Симферополя сломал 16-летней падчерице челюсть из-за испорченного просмотра финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание Mash в своем Telegram-канале.

Россиянин сломал падчерице челюсть из-за испорченного просмотра финала ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, у отчима изначально были напряженные отношения с падчерицей. В день финального матча между Аргентиной и Францией мужчина вновь поругался с дочерью жены и спрятал ее сковородку. В ответ девушка спрятала бритву россиянина и не давала ему смотреть футбол.

После матча симферополец, уже находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал выяснять с падчерицей отношения, а затем поругался с ее матерью. Когда подросток попыталась разнять родственников, мужчина ударил ее кулаком в челюсть. У девушки зафиксировали перелом.

Издание не уточняет, началась ли проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что житель села Успенское Краснодарского края избил приемную дочь за то, что она отказывалась делать домашнее задание по математике.

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