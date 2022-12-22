Россиянин сломал падчерице челюсть из-за испорченного просмотра финала ЧМ

Житель Симферополя сломал 16-летней падчерице челюсть из-за испорченного просмотра финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание Mash в своем Telegram-канале.

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Утверждается, у отчима изначально были напряженные отношения с падчерицей. В день финального матча между Аргентиной и Францией мужчина вновь поругался с дочерью жены и спрятал ее сковородку. В ответ девушка спрятала бритву россиянина и не давала ему смотреть футбол.

После матча симферополец, уже находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал выяснять с падчерицей отношения, а затем поругался с ее матерью. Когда подросток попыталась разнять родственников, мужчина ударил ее кулаком в челюсть. У девушки зафиксировали перелом.

Издание не уточняет, началась ли проверка по факту случившегося.