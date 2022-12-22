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46 минут назад

Российская пенсионерка с двумя внучками заживо сгорела в квартире

Lenta.ru

В Богдановиче Свердловской области 62-летняя пенсионерка и две ее внучки трех и шести лет заживо сгорели при пожаре в квартире жилого дома на улице Тимирязева. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Российская пенсионерка с двумя внучками заживо сгорела в квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Силовики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено», — разъяснили в ведомстве.

Как пишет KP.RU, российская пенсионерка, оставшаяся с детьми, с трудом могла самостоятельно передвигаться. По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Точную причину происшествия установит пожарно-техническая экспертиза.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что сотрудники экстренных служб не смогли спасти детей, которые, по версии силовиков, задохнулись угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое детей заживо сгорели в квартире из-за няни, ушедшей в салон красоты. Расследованием гибели детей занимаются следователи, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Валерий Горелых,Следственный комитет,
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