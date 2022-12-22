Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Самолет Москва – Иркутск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за того, что одной из присутствующих на борту стало плохо. Об этом сообщает ТАСС.
«Рейс S7-3021 Москва – Иркутск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажирки», – рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Уточняется, что пассажирку забрала «скорая». Как говорят очевидцы, предположительно, у женщины начались преждевременные роды. Самолёт продолжил полёт к месту назначения.
Ранее самолёт United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания.