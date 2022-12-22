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53 минуты назад

Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Елена Прошина

Самолет МоскваИркутск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за того, что одной из присутствующих на борту стало плохо. Об этом сообщает ТАСС.

Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рейс S7-3021 Москва – Иркутск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажирки», – рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Уточняется, что пассажирку забрала «скорая». Как говорят очевидцы, предположительно, у женщины начались преждевременные роды. Самолёт продолжил полёт к месту назначения.

Ранее самолёт United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания.

Происшествия,Аэропорт Кольцово,
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